20ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES Quillan
dimanche 27 septembre 2026 · Quillan
Informations pratiques
Quillan
20ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES
Quillan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
RDV pour tous les amateurs de VTT à Quillan le dimanche 27 septembre pour la 20e édition de la Ronde VTT des 3 Quilles !
4 parcours sont proposés
– 60km et 1600mD+, pour les vététistes confirmés
– 45km et 1200mD+, pour les vététistes confirmés
– 30km et 700mD+, ouvert à tous à partir de 12 ans
– 20km et 350mD+, ouvert à tous à partir de 12 ans
Pour les marcheurs, une randonnée pédestre d’environ 8km sera également proposée.
Les départs se feront du Lac de Quillan de 8h30 à 10h selon le parcours.
Les ravitaillements et la grillade à l’arrivée, les pieds dans l’eau, contribuent à la bonne ambiance de cette randonnée VTT !
Inscriptions en ligne.
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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 71 98 04 81
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English :
All mountain bike enthusiasts are invited to Quillan on Sunday, September 27, for the 20th edition of the Ronde VTT des 3 Quilles!
There are 4 routes to choose from:
– 60 km and 1,600 m of elevation gain, for experienced mountain bikers
– 45 km and 1,200 m of elevation gain, for experienced mountain bikers
– 30 km and 700 m of elevation gain, open to everyone ages 12 and up
– 20 km and 350 m of elevation gain, open to everyone ages 12 and up
For hikers, an approximately 8 km walking trail will also be available.
The start times will be from Lac de Quillan between 8:30 a.m. and 10:00 a.m., depending on the route.
Refreshments and a barbecue at the finish line, with your feet in the water, contribute to the great atmosphere of this mountain bike ride!
Register online.
L’événement 20ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES Quillan a été mis à jour le 2026-08-18 par
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