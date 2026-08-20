Informations pratiques

Quillan

20ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES

Quillan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

RDV pour tous les amateurs de VTT à Quillan le dimanche 27 septembre pour la 20e édition de la Ronde VTT des 3 Quilles !

4 parcours sont proposés

– 60km et 1600mD+, pour les vététistes confirmés

– 45km et 1200mD+, pour les vététistes confirmés

– 30km et 700mD+, ouvert à tous à partir de 12 ans

– 20km et 350mD+, ouvert à tous à partir de 12 ans

Pour les marcheurs, une randonnée pédestre d’environ 8km sera également proposée.

Les départs se feront du Lac de Quillan de 8h30 à 10h selon le parcours.

Les ravitaillements et la grillade à l’arrivée, les pieds dans l’eau, contribuent à la bonne ambiance de cette randonnée VTT !

Inscriptions en ligne.

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Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 71 98 04 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All mountain bike enthusiasts are invited to Quillan on Sunday, September 27, for the 20th edition of the Ronde VTT des 3 Quilles!

There are 4 routes to choose from:

– 60 km and 1,600 m of elevation gain, for experienced mountain bikers

– 45 km and 1,200 m of elevation gain, for experienced mountain bikers

– 30 km and 700 m of elevation gain, open to everyone ages 12 and up

– 20 km and 350 m of elevation gain, open to everyone ages 12 and up

For hikers, an approximately 8 km walking trail will also be available.

The start times will be from Lac de Quillan between 8:30 a.m. and 10:00 a.m., depending on the route.

Refreshments and a barbecue at the finish line, with your feet in the water, contribute to the great atmosphere of this mountain bike ride!

Register online.

L’événement 20ÈME RONDE VTT DES 3 QUILLES Quillan a été mis à jour le 2026-08-18 par