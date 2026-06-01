20èmes Rencontres du film documentaire de Mellionnec Salle des fêtes et alentours Mellionnec jeudi 25 juin 2026.

Mellionnec

20èmes Rencontres du film documentaire de Mellionnec

Salle des fêtes et alentours Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25

Les Rencontres du film documentaire se déroulent chaque année, le dernier week-end de juin, à Mellionnec et sont devenues au fil des ans un lieu de rencontres pour professionnel·les et amateur·rices de cinéma documentaire.

Ici, pas de critères thématiques, si ce n’est celui du regard cinématographique.

Si les films permettent chaque année de voyager aux quatre coins du monde, tout est avant tout une question de rencontres et de coups de cœur.

En plus de la sélection de films, un espace pour découvrir des œuvres sonores elles aussi sélectionnées par un comité de bénévoles.

Ouverts à toutes les formes artistiques, nous proposons également chaque année une soirée festive musicale, et en alternance une année sur deux, une balade nocturne ou une séance en plein air.

Et toujours un espace de restauration entièrement bio et une buvette, sur un site accessible gratuitement et ouvert à tou·tes !

Org. Ty Films .

Salle des fêtes et alentours Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 11 69

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English :

L’événement 20èmes Rencontres du film documentaire de Mellionnec Mellionnec a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme du Kreiz Breizh