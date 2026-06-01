La vie entre les gouttes Bibliothèque Municipale Mellionnec
La vie entre les gouttes Bibliothèque Municipale Mellionnec mercredi 17 juin 2026.
Mellionnec
La vie entre les gouttes
Bibliothèque Municipale 1 Place de la Mairie Mellionnec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-17
Exposition d’oeuvres de Suze Agnès, artiste, pépiniériste, créatrice de couleurs.
Tableaux à l’encre végétale sur la thématique du vivant dans les recoins cachés les têtards et les grenouilles, les salamandres, les insectes,les champignons ….
Le vernissage aura lieu le mercredi 17 juin de 17h30 à 19h.
Durant cet évènement, la bibliothèque sera ouverte les mercredis 16h-18h, jeudis 18h-20h, samedis 10h-12h et dimanches 15h-17h
Org. Bibliothèque municipale de Mellionnec .
Bibliothèque Municipale 1 Place de la Mairie Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 84 91
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English :
L’événement La vie entre les gouttes Mellionnec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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