La vie entre les gouttes Bibliothèque Municipale Mellionnec

Mellionnec

La vie entre les gouttes

Bibliothèque Municipale 1 Place de la Mairie Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-17

Exposition d’oeuvres de Suze Agnès, artiste, pépiniériste, créatrice de couleurs.

Tableaux à l’encre végétale sur la thématique du vivant dans les recoins cachés les têtards et les grenouilles, les salamandres, les insectes,les champignons ….

Le vernissage aura lieu le mercredi 17 juin de 17h30 à 19h.

Durant cet évènement, la bibliothèque sera ouverte les mercredis 16h-18h, jeudis 18h-20h, samedis 10h-12h et dimanches 15h-17h

Org. Bibliothèque municipale de Mellionnec .

Bibliothèque Municipale 1 Place de la Mairie Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 84 91

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English :

L’événement La vie entre les gouttes Mellionnec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh