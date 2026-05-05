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21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes

21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes

21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes vendredi 21 août 2026.

Lieu : Square charles dullin

Adresse : square charles dullin 35200 rennes

Ville : 35032 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes Vendredi 21 août, 12h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette au Square Charles Dullin

21 août
De 12h à 17h
Square Charles Dullin, 35200 Rennes

Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive

Un bel après-midi d’été à partager en famille ou entre amis ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T17:00:00.000+02:00

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 0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

Square charles dullin square charles dullin 35200 rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine


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