21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes
21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes vendredi 21 août 2026.
21 août – Guinguette MJC Maison de Suède au Square Charles Dullin ! Square charles dullin Rennes Vendredi 21 août, 12h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Venez profiter d’un moment festif et convivial avec la MJC Maison de Suède lors de la Guinguette au Square Charles Dullin
21 août
De 12h à 17h
Square Charles Dullin, 35200 Rennes
Au programme :
Food truck
Structure gonflable
Animations
Danse et ambiance festive
Un bel après-midi d’été à partager en famille ou entre amis ! ☀️
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T17:00:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
Square charles dullin square charles dullin 35200 rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
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