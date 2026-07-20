Informations pratiques

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

21ème Brocante Vide-Grenier US Éclaron

Stade Municipal Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Tout public

21ème Brocante Vide-Grenier organisée par l’US Éclaron le dimanche 16 août 2026 au Stade Municipal particuliers et professionnels renseignements et inscriptions au 06 29 07 66 74 ou 06 68 11 33 45.

Restauration buvette et balade à Poney. .

Stade Municipal Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 07 66 74

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English :

L’événement 21ème Brocante Vide-Grenier US Éclaron Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne