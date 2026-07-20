21ème Brocante Vide-Grenier US Éclaron Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
dimanche 16 août 2026 · Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Informations pratiques
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
21ème Brocante Vide-Grenier US Éclaron
Stade Municipal Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Tout public
21ème Brocante Vide-Grenier organisée par l’US Éclaron le dimanche 16 août 2026 au Stade Municipal particuliers et professionnels renseignements et inscriptions au 06 29 07 66 74 ou 06 68 11 33 45.
Restauration buvette et balade à Poney. .
Stade Municipal Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 07 66 74
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English :
L’événement 21ème Brocante Vide-Grenier US Éclaron Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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