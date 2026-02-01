Escapades Histoire du Lac du Der et découverte de l’Eglise de Champaubert Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Escapades Histoire du Lac du Der et découverte de l'Eglise de Champaubert Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière mercredi 28 octobre 2026.
Eglise de champaubert Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
2026-10-28
Tout public
Plongez dans l’histoire fascinate du Lac du Der! Depuis l’emblématique église de Champaubert laissez vous conter les secrets de ce lac vous découvrirez ses origines, son role essentiel et son impact sur le paysage et les hommes. Sur réservation uniquement. .
