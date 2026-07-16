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AGENDA · Cherves

21ème festival des recettes Cherves

samedi 1 août 2026 · Cherves

21ème festival des recettes Cherves

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
rue de la mairie
Ville
86170 Cherves
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Cherves

21ème festival des recettes

rue de la mairie Cherves Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Un grand moment d’échange à ne pas manquer !
De nombreuses recettes à découvrir et déguster.
Animation les gens de Cherves
Apporter ses timbales et couverts, merci).   .

rue de la mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87  lesgensdecherves@gmail.com

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English : 21ème festival des recettes

L’événement 21ème festival des recettes Cherves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou