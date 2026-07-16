21ème festival des recettes Cherves
samedi 1 août 2026 · Cherves
Informations pratiques
Cherves
21ème festival des recettes
rue de la mairie Cherves Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Un grand moment d’échange à ne pas manquer !
De nombreuses recettes à découvrir et déguster.
Animation les gens de Cherves
Apporter ses timbales et couverts, merci). .
rue de la mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87 lesgensdecherves@gmail.com
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English : 21ème festival des recettes
L’événement 21ème festival des recettes Cherves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou