Informations pratiques

Cherves

21ème festival des recettes

rue de la mairie Cherves Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Un grand moment d’échange à ne pas manquer !

De nombreuses recettes à découvrir et déguster.

Animation les gens de Cherves

Apporter ses timbales et couverts, merci). .

rue de la mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87 lesgensdecherves@gmail.com

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English : 21ème festival des recettes

L’événement 21ème festival des recettes Cherves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou