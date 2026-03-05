21ÈME MARCHE DU SEL Arques

21ÈME MARCHE DU SEL

Le petit déjeuner sera servi dans l’enceinte du magnifique donjon d’Arques.

Cette année une nouvelle formule sera initiée

Le matin tous les marcheurs déambuleront en direction du domaine de l’eau salée. Nous passerons à proximité des anciens fours verriers, d’une belle charbonnière avant d’apprécier les scénettes d’une sympathique troupe de théâtre.

Entre midi et treize heures arrivée à la source salée afin de s’y restaurer ( repas tiré du sac).

L’après-midi, les participants auront la possibilité de poursuivre la randonnée avec guides sur un itinéraire en balcon avec ensuite un regroupement avant le retour vers le parking ou de rester sur place autour de la source salée. Ainsi, ils pourront y apprécier l’usage de métiers anciens, la présence d’animaux, le saunier en exercice, et bien entendu écouter divers contes avec Jean Jacques Delpoux et Olivier de Robert.

En soirée, le comité des fêtes d’Arques vous attendra pour un repas et une animation musicale .

Arques 11190 Aude Occitanie +33 6 74 77 78 27 contact@eau-salee-sougraigne.fr

English :

Breakfast will be served in the magnificent dungeon of Arques.

A new formula will be introduced this year:

In the morning, all walkers will head for the saltwater estate. We’ll pass by old glassmaking furnaces and a beautiful charcoal kiln, before enjoying the performances of a friendly theater troupe.

Between noon and 1 p.m., we arrive at the salt spring for a packed lunch.

In the afternoon, participants will have the option of continuing the guided hike on a balcony itinerary, regrouping before returning to the parking lot, or staying on around the salt spring. Here, they’ll be able to appreciate the use of old trades, the presence of animals, the working salt-maker, and of course listen to various tales with Jean Jacques Delpoux and Olivier de Robert.

In the evening, the Comité des fêtes d?Arques will be on hand for a meal and musical entertainment.

