Cafés Didier Boulet, Café Didier Boulet, Arques

Cafés Didier Boulet 1 – 6 juin Café Didier Boulet Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Le café, toute une épopée! Cher au cœur des français, c’est même l’un des produits les plus vendus au monde. Mais connaissez-vous vraiment le café? D’où vient-il et de quelle façon est-il devenu un incontournable du quotidien?

Notre atelier vous ouvre ses portes afin de vous conduire dans cet univers, de la culture jusqu’à la tasse. Chez nous, la torréfaction lente, artisanale a été privilégiée pour vous servir un café de qualité, aromatique et plein de saveurs.

10D Rue Jules Guesde, Parc du Pont de Flandre – ARQUES

Café Didier Boulet 10D rue Jules Guesde 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découverte de la confection du café

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