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21h26 Quai B Saint-Maurice-sur-Moselle

21h26 Quai B Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 26 juin 2026.

Adresse : rue des Tilleuls

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Maurice-sur-Moselle

21h26 Quai B

rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le théâtre, passion partagée. Venez découvrir, rire, émouvoir et applaudir le talent amateur lors de la petite fête du théâtre amateur à Bussang et à Saint-Maurice-sur-Moselle. Ce soir, c’est la Cie des Kédal’humés en représentation à 20h30 …Tout public
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rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 83 17 66 36  vede88@orange.fr

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English :

Theater, a shared passion. Come and discover, laugh, move and applaud amateur talent at la petite fête du théâtre amateur in Bussang and Saint-Maurice-sur-Moselle. Tonight, it’s the Cie des Kédal’humés performing at 8.30pm …

L’événement 21h26 Quai B Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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