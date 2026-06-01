Saint-Maurice-sur-Moselle

21h26 Quai B

rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le théâtre, passion partagée. Venez découvrir, rire, émouvoir et applaudir le talent amateur lors de la petite fête du théâtre amateur à Bussang et à Saint-Maurice-sur-Moselle. Ce soir, c’est la Cie des Kédal’humés en représentation à 20h30 …Tout public

.

rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 83 17 66 36 vede88@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater, a shared passion. Come and discover, laugh, move and applaud amateur talent at la petite fête du théâtre amateur in Bussang and Saint-Maurice-sur-Moselle. Tonight, it’s the Cie des Kédal’humés performing at 8.30pm …

L’événement 21h26 Quai B Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES