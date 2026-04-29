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Kermesse et marché artisanal Cour de l’école élémentaire Saint-Maurice-sur-Moselle

Kermesse et marché artisanal Cour de l’école élémentaire Saint-Maurice-sur-Moselle dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Cour de l'école élémentaire

Adresse : 3 rue des Écoles

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Kermesse et marché artisanal

Cour de l’école élémentaire 3 rue des Écoles Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 15:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Cette année encore, L’ APE Les enfants d’abord a le plaisir de vous inviter à la traditionnelle kermesse accompagnée d’un marché artisanal ! Ouvert à tous !Tout public
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Cour de l’école élémentaire 3 rue des Écoles Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 78 30 81 63 

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English :

Once again this year, the APE Les enfants d’abord is delighted to invite you to its traditional fair and craft market! Open to all!

L’événement Kermesse et marché artisanal Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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