Saint-Maurice-sur-Moselle

Oiseaux du Ballon d’Alsace

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-31

Balade ludique pour apprendre à reconnaître les oiseaux des forêts et de la chaume du Ballon d’Alsace. 3h 3km +100m à partir de 5 ans. Sur réservation.Tout public

0 .

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun walk to learn how to identify the birds of the forests and grasslands of the Ballon d’Alsace. 3 hours 3 km 100 m elevation gain. Ages 5 and up. Reservations required.

L’événement Oiseaux du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES