Oiseaux du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle
Oiseaux du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle lundi 13 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Oiseaux du Ballon d’Alsace
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-31
Balade ludique pour apprendre à reconnaître les oiseaux des forêts et de la chaume du Ballon d’Alsace. 3h 3km +100m à partir de 5 ans. Sur réservation.Tout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
A fun walk to learn how to identify the birds of the forests and grasslands of the Ballon d’Alsace. 3 hours 3 km 100 m elevation gain. Ages 5 and up. Reservations required.
L’événement Oiseaux du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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