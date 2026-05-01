Informations pratiques

Saint-Maurice-sur-Moselle

Vieilles forêts du Ballon d’Alsace

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Balade découverte des vieilles forêts situées au cœur du site Natura 2000 des Vosges du sud. Avec Sophie Picou, chargée de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 3h 5 km +350 m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public

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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A discovery hike through the ancient forests located in the heart of the Southern Vosges Natura 2000 site. With Sophie Picou, Natura 2000 project manager at the Ballons des Vosges Regional Nature Park. 3 hours 5 km +350 m. Reservations required; ages 5 and up.

L’événement Vieilles forêts du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES