Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle
Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Réserve Naturelle des Ballons Comtois
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-26
Sortie découverte d’une forêt d’exception où la nature évolue librement, sans intervention humaine.
Avec Sophie Roy, technicienne de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois. 3h 4 km +100 m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public
0 .
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Explore an exceptional forest where nature thrives freely, untouched by human intervention.
With Sophie Roy, a technician at the Ballons Comtois Nature Reserve. 3 hours 4 km 100 m elevation gain. By reservation; ages 5 and up.
L’événement Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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