Saint-Maurice-sur-Moselle

Réserve Naturelle des Ballons Comtois

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-26

Sortie découverte d’une forêt d’exception où la nature évolue librement, sans intervention humaine.

Avec Sophie Roy, technicienne de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois. 3h 4 km +100 m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public

0 .

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore an exceptional forest where nature thrives freely, untouched by human intervention.

With Sophie Roy, a technician at the Ballons Comtois Nature Reserve. 3 hours 4 km 100 m elevation gain. By reservation; ages 5 and up.

L’événement Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES