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Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle

Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle

Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 42 Route du Ballon d'Alsace Bât des Démineurs

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Réserve Naturelle des Ballons Comtois

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Mercredi 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-26

Sortie découverte d’une forêt d’exception où la nature évolue librement, sans intervention humaine.
Avec Sophie Roy, technicienne de la Réserve Naturelle des Ballons Comtois. 3h 4 km +100 m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public
0  .

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65  ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Explore an exceptional forest where nature thrives freely, untouched by human intervention.
With Sophie Roy, a technician at the Ballons Comtois Nature Reserve. 3 hours 4 km 100 m elevation gain. By reservation; ages 5 and up.

L’événement Réserve Naturelle des Ballons Comtois Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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