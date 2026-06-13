Sur les traces des malkers Saint-Maurice-sur-Moselle
Sur les traces des malkers Saint-Maurice-sur-Moselle mardi 4 août 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Sur les traces des malkers
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 14:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Balade sur le thème de l’agriculture de montagne au Grand-Langenberg. Possibilité de repas en ferme auberge (24,50 €/menu hors boissons à réserver lors de l’inscription). Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne.
Sur réservation à partir de 5 ans. 4h 3,5 km +200 mTout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Hike focusing on mountain agriculture at Grand-Langenberg. Option to have a meal at a farmhouse inn (€24.50 per meal, drinks not included; please reserve when registering). Led by Olivier Pohl, mountain guide.
Reservations required; ages 5 and up. 4 hours 3.5 km 200 m elevation gain
L’événement Sur les traces des malkers Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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