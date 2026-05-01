Col’Attitude rue du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle

Saint-Maurice-sur-Moselle

Col’Attitude

rue du Ballon d’Alsace D465 Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

5ème édition ! Seul, entre amis ou en famille, venez relever le défi et gravir les cols Vosgiens en toute sécurité. Redécouvrez le plaisir d’évoluer sur une route exceptionnellement fermée à la circulation motorisée et réservée à ceux qui souhaitent franchir le col à vélo, VTC ou vélo à assistance électrique ! Retrouvez le plaisir de bouger et de favoriser un mode de déplacement doux dans le calme et la sérénité de la forêt vosgienne. Cet été Col’attitude vous propose 14 ascensions sur 11 dates à travers tout le Massif des Vosges entre juin et septembreTout public

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rue du Ballon d’Alsace D465 Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21 mairie@saintmauricesurmoselle.com

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English :

5th edition! Alone, with friends or family, come and take up the challenge and climb the Vosges passes in complete safety. Rediscover the pleasure of riding on a road that is exceptionally closed to motorized traffic, and reserved for those who wish to cross the pass by bike, mountain bike or electrically-assisted bicycle! Rediscover the pleasure of moving around and promoting a gentle mode of transport in the calm and serenity of the Vosges forest. This summer, Col’attitude is offering 14 climbs on 11 dates across the Vosges Massif between June and September

L’événement Col’Attitude Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES