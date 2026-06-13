Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle
Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16
Découverte des particularités historiques de ce sommet et de cette région au cœur des conflits européens du 19ème et 20ème siècle. 2h 2km +75m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Discover the historical significance of this peak and this region at the heart of 19th- and 20th-century European conflicts. 2 hours 2 km 75 m elevation gain. By reservation; ages 5 and up.
L’événement Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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