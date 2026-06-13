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Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle

Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle

Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 42 Route du Ballon d'Alsace Bât des Démineurs

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16

Découverte des particularités historiques de ce sommet et de cette région au cœur des conflits européens du 19ème et 20ème siècle. 2h 2km +75m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public
0  .

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65  ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Discover the historical significance of this peak and this region at the heart of 19th- and 20th-century European conflicts. 2 hours 2 km 75 m elevation gain. By reservation; ages 5 and up.

L’événement Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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