Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle dimanche 19 juillet 2026.

Saint-Maurice-sur-Moselle

Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Découverte des particularités historiques de ce sommet et de cette région au cœur des conflits européens du 19ème et 20ème siècle. 2h 2km +75m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public

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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Discover the historical significance of this peak and this region at the heart of 19th- and 20th-century European conflicts. 2 hours 2 km 75 m elevation gain. By reservation; ages 5 and up.

L’événement Le Ballon d’Alsace de 1870 à 1918 Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES