Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle lundi 20 juillet 2026.

Saint-Maurice-sur-Moselle

Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-18

Balade ludique pour découvrir les trésors des forêts du Ballon d’Alsace. Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne. 3h 2,5 km +100 m à partir de 5 ans.. Sur réservation.Tout public

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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A fun hike to discover the treasures of the Ballon d’Alsace forests. With Olivier Pohl, mountain guide. 3 hours 2.5 km 100 m elevation gain. Ages 5 and up. Reservations required.

L’événement Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES