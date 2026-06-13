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Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle

Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle lundi 20 juillet 2026.

Adresse : 42 Route du Ballon d'Alsace Bât des Démineurs

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-18

Balade ludique pour découvrir les trésors des forêts du Ballon d’Alsace. Avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne. 3h 2,5 km +100 m à partir de 5 ans.. Sur réservation.Tout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65  ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A fun hike to discover the treasures of the Ballon d’Alsace forests. With Olivier Pohl, mountain guide. 3 hours 2.5 km 100 m elevation gain. Ages 5 and up. Reservations required.

L’événement Raconte moi les forêts du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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