Il était une fois le Rouge Gazon Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 14 août 2026.

Saint-Maurice-sur-Moselle

Il était une fois le Rouge Gazon

Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 13:30:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Découverte de l’histoire de ce site entre agriculture et développement du ski dans le massif des Vosges.Balade avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne. 3h 3,5km +140 m. Sur réservation.Adultes

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Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Discover the history of this site, which lies at the intersection of agriculture and the development of skiing in the Vosges Mountains. Hike with Olivier Pohl, a mountain guide. 3 hours 3.5 km 140 m elevation gain. By reservation only.

L’événement Il était une fois le Rouge Gazon Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES