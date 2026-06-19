Il était une fois le Rouge Gazon Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle
Il était une fois le Rouge Gazon Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 14 août 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Il était une fois le Rouge Gazon
Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Découverte de l’histoire de ce site entre agriculture et développement du ski dans le massif des Vosges.Balade avec Olivier Pohl, accompagnateur en montagne. 3h 3,5km +140 m. Sur réservation.Adultes
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Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Discover the history of this site, which lies at the intersection of agriculture and the development of skiing in the Vosges Mountains. Hike with Olivier Pohl, a mountain guide. 3 hours 3.5 km 140 m elevation gain. By reservation only.
L’événement Il était une fois le Rouge Gazon Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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