Festivités du 14 juillet Étang de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle
Festivités du 14 juillet Étang de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle mardi 14 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Festivités du 14 juillet
Étang de Presles Rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Musique, émotions et grand feu d’artifice au cœur de l’été ! Soirée festive et conviviale. Jeux pour petits et grands, repas champêtre, Buvette et concert.Tout public
0 .
Étang de Presles Rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21
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English :
Music, %E9motions, and a spectacular fireworks display in the heart of %E9t%E9! A festive and friendly evening. Games for all ages, a picnic-style meal, a refreshment stand, and a concert.
L’événement Festivités du 14 juillet Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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