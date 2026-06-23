Festivités du 14 juillet Étang de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle

Saint-Maurice-sur-Moselle

Festivités du 14 juillet

Étang de Presles Rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Musique, émotions et grand feu d’artifice au cœur de l’été ! Soirée festive et conviviale. Jeux pour petits et grands, repas champêtre, Buvette et concert.Tout public

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Étang de Presles Rue de Presles Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21

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English :

Music, %E9motions, and a spectacular fireworks display in the heart of %E9t%E9! A festive and friendly evening. Games for all ages, a picnic-style meal, a refreshment stand, and a concert.

L’événement Festivités du 14 juillet Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES