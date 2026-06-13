Saint-Maurice-sur-Moselle

Jeu de piste au sommet

42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du programme d’animations estivales édité par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges partez à la découverte du sommet du Ballon d’Alsace, en autonomie. Kit et règle du jeu sur demande à la Maison du Ballon d’Alsace (derniers départs à 15h).Tout public

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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

As part of the summer program published by the Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, discover the summit of the Ballon d’Alsace on your own. Kit and rules available on request from the Maison du Ballon d’Alsace (last departure at 3pm).

L’événement Jeu de piste au sommet Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES