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Feu des trois provinces Centre de la Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle

Feu des trois provinces Centre de la Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Centre de la Jumenterie

Adresse : 37 route du Ballon d'Alsace

Ville : 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Maurice-sur-Moselle

Feu des trois provinces

Centre de la Jumenterie 37 route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

27 ème Feu des trois Provinces Fête de bel nuit des sourcières .Au programme diverses animations et petite restauration sur place. Activités de plein air sur réservation obligatoire par téléphone.Tout public
0  .

Centre de la Jumenterie 37 route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 89 26 57 91 

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English :

27th Feu des trois Provinces Fête de bel nuit des sourcières (Fire of the Three Provinces), featuring a variety of entertainment and light refreshments on site. Outdoor activities must be booked in advance by telephone.

L’événement Feu des trois provinces Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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