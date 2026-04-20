Feu des trois provinces Centre de la Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle

Saint-Maurice-sur-Moselle

Feu des trois provinces

Centre de la Jumenterie 37 route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

27 ème Feu des trois Provinces Fête de bel nuit des sourcières .Au programme diverses animations et petite restauration sur place. Activités de plein air sur réservation obligatoire par téléphone.Tout public

0 .

Centre de la Jumenterie 37 route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 89 26 57 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

27th Feu des trois Provinces Fête de bel nuit des sourcières (Fire of the Three Provinces), featuring a variety of entertainment and light refreshments on site. Outdoor activities must be booked in advance by telephone.

L’événement Feu des trois provinces Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES