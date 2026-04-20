Feu des trois provinces Centre de la Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle
Feu des trois provinces Centre de la Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Feu des trois provinces
Centre de la Jumenterie 37 route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
27 ème Feu des trois Provinces Fête de bel nuit des sourcières .Au programme diverses animations et petite restauration sur place. Activités de plein air sur réservation obligatoire par téléphone.Tout public
0 .
Centre de la Jumenterie 37 route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 89 26 57 91
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English :
27th Feu des trois Provinces Fête de bel nuit des sourcières (Fire of the Three Provinces), featuring a variety of entertainment and light refreshments on site. Outdoor activities must be booked in advance by telephone.
L’événement Feu des trois provinces Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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