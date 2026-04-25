Bussang

Théâtre du Peuple hériter des brumes

40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-16

Hériter des brumes La folle histoire du Théâtre du Peuple écrite par Alix Fournier-Pittaluga, Paul Francesconi, mise en scène parJulie Delille. Vivez une expérience théâtrale unique au Théâtre du Peuple avec Hériter des brumes, une saga en 6 épisodes mêlant histoire, poésie et émotion. Au fil d’une journée rythmée par la course du soleil, vous découvrirez plus d’un siècle d’histoire dans le cadre exceptionnel du théâtre. Tout l’été, des animations artistiques et festives viendront également prolonger l’expérience autour du site. Tout public dès 8 ans.Tout public

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40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 info@theatredupeuple.com

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English :

Hériter des brumes The crazy story of the Théâtre du Peuple written by Alix Fournier-Pittaluga, Paul Francesconi, directed byJulie Delille. Enjoy a unique theatrical experience at the Théâtre du Peuple with Hériter des brumes, a 6-episode saga combining history, poetry and emotion. Over the course of a day punctuated by the course of the sun, you’ll discover more than a century of history in the theater’s exceptional setting. Throughout the summer, artistic and festive events will extend the experience around the site. Suitable for all ages 8 and up.

L’événement Théâtre du Peuple hériter des brumes Bussang a été mis à jour le 2026-04-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES