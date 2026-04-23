Bussang

Marché du savoir-faire local

Place de la Mouline Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21

Produits du terroir. Artisanat local. Petite restauration et buvette sur place.Tout public

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Place de la Mouline Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 05

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English :

Local products. Local crafts. Small restaurant and refreshment bar on the spot.

L’événement Marché du savoir-faire local Bussang a été mis à jour le 2026-04-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES