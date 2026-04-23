Marché du savoir-faire local Bussang
Marché du savoir-faire local Bussang mardi 7 juillet 2026.
Bussang
Marché du savoir-faire local
Place de la Mouline Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21
Produits du terroir. Artisanat local. Petite restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Place de la Mouline Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 05
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English :
Local products. Local crafts. Small restaurant and refreshment bar on the spot.
L’événement Marché du savoir-faire local Bussang a été mis à jour le 2026-04-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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