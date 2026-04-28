Théâtre du Peuple Les Éphémères Théâtre du Peuple Bussang

Bussang

Théâtre du Peuple Les Éphémères

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-24

Le Théâtre du peuple présente Les Éphémères, des rendez-vous artistiques organisés chaque vendredi d’été, mêlant poésie, musique et moments de convivialité. Ces parenthèses sensibles et festives vous invitent à découvrir des créations originales en lien avec le territoire et le vivant.Tout public

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Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

The Théâtre du peuple presents Les Éphémères, a series of artistic events held every Friday during the summer, combining poetry, music and conviviality. These sensitive, festive interludes invite you to discover original creations linked to the region and the living world.

L’événement Théâtre du Peuple Les Éphémères Bussang a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES