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AGENDA · Bussang

Histoires de ruisseaux Théâtre du Peuple Bussang

vendredi 7 août 2026 · Théâtre du Peuple · Bussang

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre du Peuple
Adresse
40 rue du Théâtre du Peuple
Ville
88540 Bussang
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Bussang

Histoires de ruisseaux

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Éphémère est une tentative. Faire apparaître une communauté, brièvement. Partager un état d’écoute. Ouvrir un espace où quelque chose peut advenir, sans être fixé, sans être répété.Tout public
15  .

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48  reservation@theatredupeuple.com

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English :

%C9ph%E9m%E8re is an attempt. To briefly bring a community into being. To share a state of listening. To open up a space where something can happen, without being fixed, without being repeated.

L’événement Histoires de ruisseaux Bussang a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

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