Histoires de ruisseaux Théâtre du Peuple Bussang

Informations pratiques

Bussang

Histoires de ruisseaux

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Éphémère est une tentative. Faire apparaître une communauté, brièvement. Partager un état d’écoute. Ouvrir un espace où quelque chose peut advenir, sans être fixé, sans être répété.Tout public

15 .

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

%C9ph%E9m%E8re is an attempt. To briefly bring a community into being. To share a state of listening. To open up a space where something can happen, without being fixed, without being repeated.

L’événement Histoires de ruisseaux Bussang a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES