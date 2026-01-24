Histoires de ruisseaux Théâtre du Peuple Bussang
vendredi 7 août 2026 · Théâtre du Peuple · Bussang
Informations pratiques
Bussang
Histoires de ruisseaux
Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Éphémère est une tentative. Faire apparaître une communauté, brièvement. Partager un état d’écoute. Ouvrir un espace où quelque chose peut advenir, sans être fixé, sans être répété.Tout public
15 .
Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
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English :
%C9ph%E9m%E8re is an attempt. To briefly bring a community into being. To share a state of listening. To open up a space where something can happen, without being fixed, without being repeated.
L’événement Histoires de ruisseaux Bussang a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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