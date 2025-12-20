Spectacle Frida, Bussang

Spectacle Frida

Le Théâtre du Peuple en partenariat avec le Casino de Bussang vous propose le spectacle Frida ou l’art du dédoublement créé par la Compagnie de la Course folle. Comment réinventer la vie à partir de ce qui est. Sur scène, une comédienne et une danseuse nous entrainent à la rencontre des multiples Frida ; charnelles, poétiques, drôles mais aussi brisées et touchantes. D’après les écrits de Frida Kahlo et Mise en scène par Laurence Cordier. À partir de 14 ans. Réservation en ligne sur le site du Théâtre du Peuple.Tout public

The Théâtre du Peuple, in partnership with the Casino de Bussang, presents Frida or the art of doubling, created by the Compagnie de la Course folle. How to reinvent life from the ground up. On stage, an actress and a dancer take us on a journey to meet Frida?s many faces: carnal, poetic, funny, but also broken and touching. Based on the writings of Frida Kahlo and directed by Laurence Cordier. Ages 14 and up. Book online at Théâtre du Peuple.

