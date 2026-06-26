Bal avec SOUFFLE collectif Théâtre du Peuple Bussang

Bussang

Bal avec SOUFFLE collectif

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

À l’issue du premier Éphémère de SOUFFLE collectif, Ce qui s’éveille en nous, à la tombée de la nuit, le public est invité à rejoindre le parc du théâtre, autour d’un parquet de bal nouvellement installé. On le baptise par la danse.Des ateliers, des initiations aux danses folk et traditionnelles ouvrent le mouvement, puis le bal s’étend, simple, joyeux, ouvert. Un moment où les formes se mêlent, où chacun peut entrer dans la ronde. Les Éphémères Théâtre du Peuple.Tout public

5 .

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48

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English :

%C0 Following the first %C9ph%E9m%E8re by SOUFFLE collectif, What Awakens Within Us, as night falls, the audience is invited to gather in the theater park around a newly installed dance floor. We christen it with dance.Workshops and introductions to folk and traditional dances get the movement going, then the dance spreads out—simple, joyful, and open. A moment where styles blend, where anyone can join the circle. Les %C9ph%E9m%E8res Théâtre du Peuple.

L’événement Bal avec SOUFFLE collectif Bussang a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES