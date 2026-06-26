Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif Théâtre du Peuple Bussang vendredi 31 juillet 2026.

Bussang

Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Traversée musicale et sonore au Théâtre du Peuple. Formes collectives où musiques, poésies et mouvements deviennent les matériaux d’une expérience partagée. Des moments de traversées et résonances, le temps d’une écoute, d’une marche ou d’une ronde sous la direction artistique de Julien Colardelle Cie SOUFFLE collectif. Les Éphémères Théâtre du Peuple.Tout public

20 .

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48

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English :

A musical and sonic journey at the Théâtre du Peuple. Collective forms in which music, poetry, and movement become the building blocks of a shared experience. Moments of encounters and resonances, whether through listening, walking, or dancing in a circle, under the artistic direction of Julien Colardelle and the SOUFFLE collective. Les Céphémères Théâtre du Peuple.

L’événement Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif Bussang a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES