Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif Théâtre du Peuple Bussang
Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif Théâtre du Peuple Bussang vendredi 31 juillet 2026.
Bussang
Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif
Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Traversée musicale et sonore au Théâtre du Peuple. Formes collectives où musiques, poésies et mouvements deviennent les matériaux d’une expérience partagée. Des moments de traversées et résonances, le temps d’une écoute, d’une marche ou d’une ronde sous la direction artistique de Julien Colardelle Cie SOUFFLE collectif. Les Éphémères Théâtre du Peuple.Tout public
20 .
Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical and sonic journey at the Théâtre du Peuple. Collective forms in which music, poetry, and movement become the building blocks of a shared experience. Moments of encounters and resonances, whether through listening, walking, or dancing in a circle, under the artistic direction of Julien Colardelle and the SOUFFLE collective. Les Céphémères Théâtre du Peuple.
L’événement Ce qui s’éveille en nous SOUFFLE collectif Bussang a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
À voir aussi à Bussang (Vosges)
- Concours de pétanque Société des fêtes Bussang 3 juillet 2026
- Marché du savoir-faire local Bussang 7 juillet 2026
- Théâtre du Peuple hériter des brumes Bussang 16 juillet 2026
- Théâtre du Peuple Les Éphémères Théâtre du Peuple Bussang 24 juillet 2026
- Bal avec SOUFFLE collectif Théâtre du Peuple Bussang 31 juillet 2026