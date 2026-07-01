Informations pratiques

Bussang

Tournée Jean Giono dans les Vosges

Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Lundi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-21

Le comédien Baptiste Relat et le musicien Sammy Decoster arpentent le massif des Vosges pour porter les mots de Jean Giono de village en village, dans des fermes, des clairières et des lieux choisis pour leur singularité. À chaque étape, un nouveau décor, une nouvelle lumière, un nouveau public une représentation unique. Entre théâtre et musique, cette aventure en plein air (Lieu de repli en cas de mauvais temps), simple et généreuse, invite à vivre les Vosges autrement. Public à partir de 8 ans. Dans la limite des places disponibles. Réservations directement auprès des lieux. En coopération avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et avec le soutien de la Région Grand Est, dans le cadre de Via poetica.Tout public

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Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

Actor Baptiste Relat and musician Sammy Decoster travel throughout the Vosges Mountains to bring Jean Giono’s words from village to village, to farms, clearings, and places chosen for their uniqueness. At each stop, a new setting, a new light, a new audience: a one-of-a-kind performance. Blending theater and music, this simple and generous outdoor adventure (with an alternative venue in case of bad weather) invites you to experience the Vosges in a different way. For audiences ages 8 and up. Subject to availability. Reservations can be made directly with the venues. In cooperation with the Ballons des Vosges Regional Nature Park and with the support of the Grand Est Region, as part of Via Poetica.

L’événement Tournée Jean Giono dans les Vosges Bussang a été mis à jour le 2026-07-14 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES