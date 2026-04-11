Théâtre du Peuple Planète Bussang Théâtre du Peuple Bussang
Théâtre du Peuple Planète Bussang Théâtre du Peuple Bussang samedi 29 août 2026.
Bussang
Théâtre du Peuple Planète Bussang
Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre Bussang Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une journée festive et conviviale pour clôturer la saison estivale du Théâtre du Peuple. Rencontres avec les artistes, bénévoles et habitants. Au programme une lecture-enquête À la recherche de Tante Cam concoctée à quatre mains, projection du film documentaire Planète Bussang et une fin de soirée festive Meta Myrtille avec l’artiste Léopoldine HH.
Un rendez-vous tout public au cœur de Bussang, entre culture, transmission et partage.Tout public
.
Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive and convivial day to close the Théâtre du Peuple’s summer season. Meetings with artists, volunteers and local residents. On the program: a reading-inquiry À la recherche de Tante Cam concocted by four hands, screening of the documentary film Planète Bussang and a festive end to the evening Meta Myrtille with artist Léopoldine HH.
A rendezvous for all, in the heart of Bussang, between culture, transmission and sharing.
L’événement Théâtre du Peuple Planète Bussang Bussang a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
À voir aussi à Bussang (Vosges)
- Mado fait son cabaret Salle de spectacle Bussang 13 juin 2026
- Marché du savoir-faire local Bussang 7 juillet 2026
- Théâtre du Peuple hériter des brumes Bussang 16 juillet 2026
- Théâtre du Peuple Les Éphémères Théâtre du Peuple Bussang 24 juillet 2026