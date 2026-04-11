Théâtre du Peuple Planète Bussang Théâtre du Peuple Bussang

Bussang

Théâtre du Peuple Planète Bussang

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre Bussang Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Une journée festive et conviviale pour clôturer la saison estivale du Théâtre du Peuple. Rencontres avec les artistes, bénévoles et habitants. Au programme une lecture-enquête À la recherche de Tante Cam concoctée à quatre mains, projection du film documentaire Planète Bussang et une fin de soirée festive Meta Myrtille avec l’artiste Léopoldine HH.

Un rendez-vous tout public au cœur de Bussang, entre culture, transmission et partage.Tout public

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Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

A festive and convivial day to close the Théâtre du Peuple’s summer season. Meetings with artists, volunteers and local residents. On the program: a reading-inquiry À la recherche de Tante Cam concocted by four hands, screening of the documentary film Planète Bussang and a festive end to the evening Meta Myrtille with artist Léopoldine HH.

A rendezvous for all, in the heart of Bussang, between culture, transmission and sharing.

L’événement Théâtre du Peuple Planète Bussang Bussang a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES