Concours de pétanque Société des fêtes Bussang

Bussang

Concours de pétanque

Société des fêtes Place de la Mouline Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-29

La Société des Fêtes de Bussang organise un concours de pétanque en doublette. Les inscriptions se font à partir de 13h30 et la partie débute à 14h. Chaque mineur doit être accompagné d’un adulte. Buvette sur place.Tout public

3 .

Société des fêtes Place de la Mouline Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 89 31 21 14

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English :

The Société des Fêtes de Bussang is organizing a double pétanque competition. Registration opens at 1.30pm and play begins at 2pm. Minors must be accompanied by an adult. Refreshment bar on site.

L’événement Concours de pétanque Bussang a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES