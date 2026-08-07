Informations pratiques

Bussang

Marché aux puces

Halle de la mouline Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 06:30:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Découvrez, flânez, chinez l’utile allié à l’agréable. L’association Chez Risson le Hérisson, centre de soins pour la faune sauvage en Lorraine, organise son marché aux puces¿! Réservation des emplacements via cette billetterie HelloAsso ou formulaire papier sur demande. Paiement par carte, chèque ou espèces. Vous choisissez directement votre emplacement (4m = 12€ ou 6m = 16€). Note: Assurez-vous d’avoir bien reçu l’email de confirmation après votre réservation. Merci pour votre participation. La vente est réservée aux particuliers pour des objets personnels.Tout public

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Halle de la mouline Bussang 88540 Vosges Grand Est chez.risson@gmail.com

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English :

Explore, browse, and hunt for bargains: combining business with pleasure. The nonprofit organization Chez Risson le Hérisson, a wildlife rescue center in Lorraine, is hosting its flea market! Reserve your spot via this HelloAsso ticketing page or by requesting a paper form. Payment by credit card, check, or cash. You can choose your spot directly (4m = 12? or 6m = 16?). Note: Please make sure you’ve received the confirmation email after making your reservation. Thank you for participating. The sale is open only to individuals selling personal items.

L’événement Marché aux puces Bussang a été mis à jour le 2026-08-04 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES