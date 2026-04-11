Bussang

Répétition publique de Hériter des brumes

40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une occasion singulière, un peu comme une avant-première de Hériter des brumes, la folle histoire du Théâtre du Peuple. La répétition publique sera suivie d’un échange avec l’équipe artistiqueTout public

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40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

A singular occasion, rather like a preview of Hériter des brumes, la folle histoire du Théâtre du Peuple. The public rehearsal will be followed by a discussion with the artistic team

L’événement Répétition publique de Hériter des brumes Bussang a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES