Répétition publique de Hériter des brumes Bussang
Répétition publique de Hériter des brumes Bussang samedi 13 juin 2026.
Bussang
Répétition publique de Hériter des brumes
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une occasion singulière, un peu comme une avant-première de Hériter des brumes, la folle histoire du Théâtre du Peuple. La répétition publique sera suivie d’un échange avec l’équipe artistiqueTout public
0 .
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
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English :
A singular occasion, rather like a preview of Hériter des brumes, la folle histoire du Théâtre du Peuple. The public rehearsal will be followed by a discussion with the artistic team
L’événement Répétition publique de Hériter des brumes Bussang a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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