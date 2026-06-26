UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée Théâtre du Peuple Bussang

À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée Théâtre du Peuple Bussang

À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée Théâtre du Peuple Bussang samedi 29 août 2026.

Lieu
Théâtre du Peuple
Adresse
40 rue du Théâtre du Peuple
Ville
88540 Bussang
Département
Vosges
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Bussang

À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Enquête théâtralisée d’Alix Fournier-Pittaluga et Sandrine Pirès
Tout au long de l’histoire du Théâtre du Peuple, des femmes se sont mises à son service. Une femme revient souvent, sous des identités différentes Camille de Saint-Maurice, Georgette Camée, Camille Pottecher, Tante Cam… beaucoup de noms mais peu d’informations… À l’occasion des Journées du Matrimoine 2025, Alix Fournier-Pittaluga et Sandrine Pirès, avec la complicité de Julie Delille, ont mené l’enquête que reste-t-il de Tante Cam, que savons-nous d’elle ? Qui était-elle ? Une carte blanche riche d’histoires, d’échanges, que l’on retrouve avec joie en 2026. Les Éphémères Théâtre du Peuple.Tout public
20  .

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Theatrical Investigation by Alix Fournier-Pittaluga and Sandrine Pirès
Throughout the history of the Théâtre du Peuple, women have dedicated themselves to its service. One woman appears frequently, under different names: Camille de Saint-Maurice, Georgette Camée, Camille Pottecher, Aunt Camé—many names but little information? On the occasion of the 2025 Journées du Matrimoine, Alix Fournier-Pittaluga and Sandrine Pirès, with the help of Julie Delille, conducted an investigation: what remains of Aunt Cam, and what do we know about her? Who was she? A free-form exploration rich in stories and exchanges, which we’re delighted to revisit in 2026. Les Éphémères Théâtre du Peuple.

L’événement À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée Bussang a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES

À voir aussi à Bussang (Vosges)