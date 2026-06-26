À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée Théâtre du Peuple Bussang samedi 29 août 2026.

Bussang

À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Enquête théâtralisée d’Alix Fournier-Pittaluga et Sandrine Pirès

Tout au long de l’histoire du Théâtre du Peuple, des femmes se sont mises à son service. Une femme revient souvent, sous des identités différentes Camille de Saint-Maurice, Georgette Camée, Camille Pottecher, Tante Cam… beaucoup de noms mais peu d’informations… À l’occasion des Journées du Matrimoine 2025, Alix Fournier-Pittaluga et Sandrine Pirès, avec la complicité de Julie Delille, ont mené l’enquête que reste-t-il de Tante Cam, que savons-nous d’elle ? Qui était-elle ? Une carte blanche riche d’histoires, d’échanges, que l’on retrouve avec joie en 2026. Les Éphémères Théâtre du Peuple.Tout public

20 .

Théâtre du Peuple 40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48

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English :

A Theatrical Investigation by Alix Fournier-Pittaluga and Sandrine Pirès

Throughout the history of the Théâtre du Peuple, women have dedicated themselves to its service. One woman appears frequently, under different names: Camille de Saint-Maurice, Georgette Camée, Camille Pottecher, Aunt Camé—many names but little information? On the occasion of the 2025 Journées du Matrimoine, Alix Fournier-Pittaluga and Sandrine Pirès, with the help of Julie Delille, conducted an investigation: what remains of Aunt Cam, and what do we know about her? Who was she? A free-form exploration rich in stories and exchanges, which we’re delighted to revisit in 2026. Les Éphémères Théâtre du Peuple.

L’événement À la recherche de Tante Cam Enquête théâtralisée Bussang a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES