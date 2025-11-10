Murat

22 ème Fête du cornet de Murat

Ville de Murat Murat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Toute la journée vente et dégustation de cornets garnis, spectacles, dégustations, menus cornets, nombreuses animations (bandas, maquillage enfant, spectacles, concerts, marché de producteurs..). Accès gratuit.

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Ville de Murat Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 09 47 fetecornetsmurat@gmail.com

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English : Fête des cornets de Murat

Toute la journée vente et dégustation de cornets garnis, spectacles, dégustations, menus cornets, nombreuses animations (bandas, maquillage enfant, manèges, théâtre de rue…). Accès gratuit.

L’événement 22 ème Fête du cornet de Murat Murat a été mis à jour le 2025-11-10 par Hautes Terres Tourisme