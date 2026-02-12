55e concert des Amis de Bredons Murat

55e concert des Amis de Bredons

Eglise de Murat Murat Cantal

Début : 2026-08-09 17:30:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

2026-08-09

Organisé au profit de l’église de Bredons, ce concert accueillera le hautboïste Gabriel Pidoux, nommé Révélation Soliste Instrumental des Victoires de la Musique Classique 2020. Il interprétera son programme Trio de hautbois en 1792 à Vienne .

Eglise de Murat Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 09 47 contact@hautesterrestourisme.fr

English :

Organized in aid of the Bredons church, this concert will welcome oboist Gabriel Pidoux, named Instrumental Soloist Revelation at the 2020 Victoires de la Musique Classique awards. He will perform his program Trio de hautbois en 1792 à Vienne .

