Stage Illuminer la voix Salle de la Chevade Murat
Stage Illuminer la voix Salle de la Chevade Murat dimanche 19 juillet 2026.
Murat
Stage Illuminer la voix
Salle de la Chevade Place du 19 mars 1962 Murat Cantal
Tarif : 650 – 650 – EUR
+22 euros de repas par jour
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Stage d’exploration de la Voix grâce à la spéléophonie Vous cherchez à retrouver votre voix naturelle simplement, mieux la connaître et rencontrer la joie de vous exprimer ? Alors ce stage est pour vous !
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Salle de la Chevade Place du 19 mars 1962 Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 82 96 94 asso.cielvmc@zaclys.net
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English :
Voice exploration through speleophonics: Are you looking to rediscover your natural voice, get to know it better and experience the joy of self-expression? Then this course is for you!
L’événement Stage Illuminer la voix Murat a été mis à jour le 2026-05-05 par Hautes Terres Tourisme
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