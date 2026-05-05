Stage Illuminer la voix Salle de la Chevade Murat

Murat

Stage Illuminer la voix

Salle de la Chevade Place du 19 mars 1962 Murat Cantal

Tarif : 650 – 650 – EUR

+22 euros de repas par jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Stage d’exploration de la Voix grâce à la spéléophonie Vous cherchez à retrouver votre voix naturelle simplement, mieux la connaître et rencontrer la joie de vous exprimer ? Alors ce stage est pour vous !

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Salle de la Chevade Place du 19 mars 1962 Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 82 96 94 asso.cielvmc@zaclys.net

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English :

Voice exploration through speleophonics: Are you looking to rediscover your natural voice, get to know it better and experience the joy of self-expression? Then this course is for you!

L’événement Stage Illuminer la voix Murat a été mis à jour le 2026-05-05 par Hautes Terres Tourisme