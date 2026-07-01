Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Médiathèque de Murat Murat
mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque de Murat · Murat
Informations pratiques
Murat
Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu
Médiathèque de Murat 18 Av. Hector Peschaud Murat Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22 18:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu
.
Médiathèque de Murat 18 Av. Hector Peschaud Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 77 12 71 culture@hautesterres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Landscape Collage Workshop and Meet-and-Greet with Children’s Author and Illustrator Géraldine Alibeu
L’événement Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Murat a été mis à jour le 2026-06-25 par Hautes Terres Tourisme
À voir aussi à Murat (Cantal)
- Marchés de pays Murat Murat 7 juillet 2026
- Stage Illuminer la voix Salle de la Chevade Murat 19 juillet 2026
- 55e concert des Amis de Bredons Murat 9 août 2026
- 22 ème Fête du cornet de Murat Murat 20 septembre 2026