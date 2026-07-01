Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Médiathèque de Murat Murat

Informations pratiques

Murat

Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu

Médiathèque de Murat 18 Av. Hector Peschaud Murat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu

.

Médiathèque de Murat 18 Av. Hector Peschaud Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 77 12 71 culture@hautesterres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Landscape Collage Workshop and Meet-and-Greet with Children’s Author and Illustrator Géraldine Alibeu

L’événement Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Murat a été mis à jour le 2026-06-25 par Hautes Terres Tourisme