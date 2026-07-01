UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Murat

Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Médiathèque de Murat Murat

mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque de Murat · Murat

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Médiathèque de Murat
Adresse
18 Av. Hector Peschaud
Ville
15300 Murat
Département
Cantal
Tarif

Murat

Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu

Médiathèque de Murat 18 Av. Hector Peschaud Murat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier paysage collage et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu
  .

Médiathèque de Murat 18 Av. Hector Peschaud Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 77 12 71  culture@hautesterres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Landscape Collage Workshop and Meet-and-Greet with Children’s Author and Illustrator Géraldine Alibeu

L’événement Atelier et rencontre avec l’autrice illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu Murat a été mis à jour le 2026-06-25 par Hautes Terres Tourisme

À voir aussi à Murat (Cantal)