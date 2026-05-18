Salon Arts du fil en Auvergne 2026 Halle, rue St Martin Murat

Murat

Salon Arts du fil en Auvergne 2026

Halle, rue St Martin Gymnase/ piscine, 2 rue d’Olonne sur mer Murat Cantal

Tarif : 2 – 2 – EUR

la journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Rendez-vous incontournable en Auvergne à Murat, ce salon, organisé par d’authentiques artisans professionnels, mis en œuvre pour satisfaire sans prétention, dans la bonne humeur et la curiosité, la découverte de l’univers textile.

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Halle, rue St Martin Gymnase/ piscine, 2 rue d’Olonne sur mer Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 43 84 22 conteursdart@gmail.com

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English :

A not-to-be-missed event in Murat’s Auvergne region, this show is organized by authentic, professional craftsmen, with the aim of providing an unpretentious, fun and curious way to discover the world of textiles.

L’événement Salon Arts du fil en Auvergne 2026 Murat a été mis à jour le 2026-05-18 par Hautes Terres Tourisme