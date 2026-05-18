Salon Arts du fil en Auvergne 2026 Halle, rue St Martin Murat
Salon Arts du fil en Auvergne 2026 Halle, rue St Martin Murat jeudi 25 juin 2026.
Murat
Salon Arts du fil en Auvergne 2026
Halle, rue St Martin Gymnase/ piscine, 2 rue d’Olonne sur mer Murat Cantal
Tarif : 2 – 2 – EUR
la journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-06-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27
Rendez-vous incontournable en Auvergne à Murat, ce salon, organisé par d’authentiques artisans professionnels, mis en œuvre pour satisfaire sans prétention, dans la bonne humeur et la curiosité, la découverte de l’univers textile.
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Halle, rue St Martin Gymnase/ piscine, 2 rue d’Olonne sur mer Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 43 84 22 conteursdart@gmail.com
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English :
A not-to-be-missed event in Murat’s Auvergne region, this show is organized by authentic, professional craftsmen, with the aim of providing an unpretentious, fun and curious way to discover the world of textiles.
L’événement Salon Arts du fil en Auvergne 2026 Murat a été mis à jour le 2026-05-18 par Hautes Terres Tourisme
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