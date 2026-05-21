Exposition Un long cri silencieux Œuvres de Pierre Fertil, déporté à Neuengamme Office de tourisme Murat

Murat

Exposition Un long cri silencieux Œuvres de Pierre Fertil, déporté à Neuengamme

Office de tourisme 5 place de l’hôtel de ville Murat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-20

Rescapé de la déportation, Pierre Fertil a relaté cet enfer, dont il est revenu en 1945 à la Libération, à travers des dessins réalisés bien après les faits.

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Office de tourisme 5 place de l’hôtel de ville Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 09 47 memoiresetdeportation15@gmail.com

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English :

A survivor of the deportation, Pierre Fertil recounted this hellish experience, from which he returned in 1945 at the Liberation, through drawings made long after the fact.

L’événement Exposition Un long cri silencieux Œuvres de Pierre Fertil, déporté à Neuengamme Murat a été mis à jour le 2026-05-21 par Hautes Terres Tourisme