Salon Arts du Fil en Auvergne

Piscine 2 rue d’Olonne sur Mer Halles de Murat, 9 rue Saint Martin Murat Cantal

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

5€ = Pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-06-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26

L’association Conteurs d’Art vous présente la quatrième édition du Salon Arts du Fil en Auvergne. Cet événement permet à l’association de promouvoir et de valoriser les Arts du fil (sous toutes ses coutures, formes et multi techniques).

.

Piscine 2 rue d’Olonne sur Mer Halles de Murat, 9 rue Saint Martin Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 43 84 22 conteursdart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Arts du Fil en Auvergne

The Conteurs d’Art association presents the edition of the Salon Arts du Fil en Auvergne. This event enables the association to promote and develop the arts of thread (in all its forms and techniques).

L’événement Salon Arts du Fil en Auvergne Murat a été mis à jour le 2026-01-05 par Hautes Terres Tourisme