Murat

Marchés de pays Murat

Place Marchande Murat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Les marchés de pays de Murat se déroulent tous les mardis soirs en juillet et en août sur la place Marchande !

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Place Marchande Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 03 80 communication@mairiedemurat.fr

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English :

Murat’s local markets take place every Tuesday evening in July and August on the Place Marchande!

L’événement Marchés de pays Murat Murat a été mis à jour le 2026-05-12 par Hautes Terres Tourisme