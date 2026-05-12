Marchés de pays Murat Murat
Marchés de pays Murat Murat mardi 7 juillet 2026.
Murat
Marchés de pays Murat
Place Marchande Murat Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les marchés de pays de Murat se déroulent tous les mardis soirs en juillet et en août sur la place Marchande !
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Place Marchande Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 03 80 communication@mairiedemurat.fr
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English :
Murat’s local markets take place every Tuesday evening in July and August on the Place Marchande!
L’événement Marchés de pays Murat Murat a été mis à jour le 2026-05-12 par Hautes Terres Tourisme
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