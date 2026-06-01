Visite guidée de Murat aux flambeaux, Hautes Terres tourisme – Murat, Murat

Visite guidée de Murat aux flambeaux Vendredi 26 juin, 20h30 Hautes Terres tourisme – Murat Cantal

Sur réservation, tarif adulte 8€50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Encadré par notre guide conférencière, vous vous promènerez dans les ruelles, éclairées par la lueur des flambeaux. L’atmosphère mystérieuse vous transportera dans le passé, vous faisant revivre l’histoire fascinante de cette cité médiévale. Au cours de la visite, vous découvrirez son architecture authentique, les somptueuses façades renaissance classées et illuminées par les flambeaux. Une visite inédite qui vous permettra de découvrir la cité médiévale sous un angle différent.

Réservez dès maintenant pour vivre une soirée inoubliable à Murat et vous laisser séduire par cette ambiance magique des flambeaux !

La date du 26 Juin est proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des moulins.

Hautes Terres tourisme – Murat Place de l’hôtel de Ville 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.hautesterrestourisme.fr/visites-guidees/villes-et-villages/visite-guidee-du-vieux-murat-flambeaux »}, {« type »: « phone », « value »: « 0471200947 »}]

Plongez dans une ambiance envoûtante lors de notre visite guidée de la petite cité de caractère de Murat aux flambeaux visite guidée flambeaux

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