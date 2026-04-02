Journée murataise des véhicules d’époque Murat
Journée murataise des véhicules d’époque Murat dimanche 14 juin 2026.
Murat
Journée murataise des véhicules d’époque
Murat Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rassemblement expo de plus de 400 véhicules anciens d’exception (auto, moto, camion) dans le centre historique. Bourse aux pièces détachées. Voiture de collection à gagner et de nombreux autres lots. Nombreuses animations.
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Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 84 79 muratmecaniqueretro@outlook.fr
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English : Murat Vintage Vehicle Day
Gathering/exhibition of over 400 exceptional vintage vehicles (cars, motorcycles, trucks) in the historic center. Spare parts market. Collector’s car to be won and many other prizes. Lots of entertainment.
L’événement Journée murataise des véhicules d’époque Murat a été mis à jour le 2025-11-13 par Hautes Terres Tourisme
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