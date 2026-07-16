22e Design Sans Frontières – Objet-Photo / Photo-Objet Série d’expositions et d’événements internationaux de design, de photographie et des, Kiscell Museum, Budapest

Informations pratiques

22e Design Sans Frontières – Objet-Photo / Photo-Objet Série d’expositions et d’événements internationaux de design, de photographie et des 4 octobre – 1 novembre Kiscell Museum

Billet adulte (âgés de 26 à 62 ans) 3 000 HUF/personne Étudiant | Billet jeune (âgés de 6 à 26 ans ou carte d’étudiant à temps plein) 1 000 HUF/personne Billet pensionné (âgés de 62 à 70 ans ou carte de pensionné) 1 500 HUF/personne [http://kiscellimuzeum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T10:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

22e Design sans frontières – Objet-Photo / Photo-Objet

Expositions et événements internationaux de design, de photographie et d’arts

L’édition de cette année de l’exposition Design sans frontières et de la série d’art interdisciplinaire, qui a une histoire de 22 ans, se concentre sur le thème Objet–Photo / Photo–Objet en lien avec le bicentenaire de la photographie ; l’exposition présente des œuvres de plus de 150 artistes provenant de près de 18 pays, avec un accent particulier sur les pays du V4.

L’exposition présente une sélection large et innovante d’œuvres créées à l’intersection de ces deux domaines, dans lesquels l’objet et la photographie apparaissent comme des protagonistes égaux. Parallèlement aux références historiques liées au thème, l’exposition explore des approches axées sur le design, les beaux-arts, l’expérimentation et la narration de la relation objet-photo, ainsi que le lien entre l’art joaillier et la photographie. Une installation multidisciplinaire mêlant textile, photographie et musique contemporaine fait également partie de l’exposition.

Le nom « Design sans frontières » fait référence à l’internationalité du projet, à la cohésion européenne, au dialogue régional, avec un accent particulier sur l’interopérabilité entre les différentes disciplines et thèmes artistiques, entre les différentes générations et le dialogue intergénérationnel.

Design Without Borders, une exposition indépendante organisée sans soutien institutionnel, est devenue l’un des événements de design et d’arts les plus importants de la région grâce au dévouement de ses organisateurs. Le lieu d’exposition de 4 semaines a été pendant de nombreuses années l’un des lieux d’exposition les plus prestigieux de Budapest, le Kiscelli Museum Church Hall.

L’exposition est traditionnellement accompagnée d’un symposium international le lendemain de son ouverture, où exposants et partenaires donnent des présentations de 10 minutes en anglais, cette fois sur le thème de la photographie. Comme les années précédentes, le symposium peut être suivi en personne et en ligne.

Pendant l’exposition, plusieurs concerts de musique classique et contemporaine auront lieu, complétés par des visites guidées curatoriales.

Le programme détaillé de la journée professionnelle du 4 octobre et les dates des concerts et visites guidées sont disponibles sur notre site à partir du 15 septembre.

Curateurs fondateurs : Szilvia Szigeti designer textile et Tamés Radnóti designer Intereur

L’exposition est réalisée avec le soutien du Fonds international de Visegrad, du Fonds national culturel et du Musée d’histoire de Budapest – Musée de Kiscelli, ainsi que grâce à la coopération et au soutien des ambassades et des instituts culturels des pays participants.

design-without-borders.eu

Kiscell Museum 108 Kiscelli utca Budapest 1037 Budapest 1037 Óbuda hegyvidéke +36-20-567-2727 https://design-without-borders.eu https://www.facebook.com/designwithoutbordersbudapest;https://www.instagram.com/dwbbudapest/ https://design-without-borders.eu/

Bicentenaire de la photographie – 2026-2027

Photographer: Ernest Wińczyk / Wunderkamera @wunderkamera.studio

Art Directors: Ernest Wińczyk + Koka Skowrońska @kokaskowronska⁠

Client: @zieta_studio

Model: Pola Langowska @frckls___