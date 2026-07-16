L’oeuvre oubliée d’Anna Barna, Budapest, Budapest

Informations pratiques

L’oeuvre oubliée d’Anna Barna 8 avril – 30 septembre 2027 Budapest

tarif adult 3000 HUF; tarif réduit 1500 HUF; tarif étudiant 1000 HUF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-08T10:00:00+02:00 – 2027-04-08T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T10:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:00:00+02:00

L’œuvre oubliée d’Anna Barna

08 avril 2027 – 30 septembre 2027

Anna BARNA (Budapest, 1901 – New York, 1964)

A Budapest elle pratique le dessin et expose également des décors du théâtre. Elle arrive à Paris à 1928. Vraisemblablement son nouvel ami, André Kertész qui l’initie à la photographie. Elle travaille comme photoreporter pour l’agence de presse Lutetia-Press, en capturant des images des rues, des parcs, des bâtiments et des gens parisiens. Les magazines Vu, Verve et Regards publient ses photographies. Elle entretenait sans doute des liens sociaux avec d’autres artistes hongrois installés à Paris. Sa participation à l’exposition Revue de la photographie, (Galerie Paul Magné, anciennement Galerie de la Pléiade, 1938) en témoigne : elle y expose aux côtés de ses compatriotes Nora Dumas, Ergy Landau, Ylla, Brassaï et Michel Graner. Ses photos les plus fascinantes de son époque parisienne représentant des poupées maltraitées, des mains cassées, des corps tordus sont proches du surréalisme. Son œuvre retrouvée révèle que ce travail représentait pour elle bien plus qu’un gagne-pain. C’était un terrain d’expérimentation et un moyen de l’expression de soi.

En 1946 elle s’établit à New York où elle continue son travail de photographe. Selon certaines sources elle est assassinée en 1964. Si le travail photographique d’Anna Barna, bien que fragmentaire, est préservé pour la postérité, c’est grâce au photographe américain Fred Stein et à André Kertész. C’est eux qui ont conservé l’héritage de son œuvre constitué de seulement quelques boîtes de photographies. On ne connait avec certitude que très peu de choses sur sa vie.

En 2015 quelques-unes de ses photos étaient présentes au Musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition intitulée Qui a peur des femmes photographes ? 1839 à 1945. Le Musée de la Photographie hongroise (Magyar Fotogràfiai Mùzeum) organise une exposition en hommage d’Anna Barna à Kecskemét la même année. Au musée de Kiscell ce sera sa première exposition institutionnelle dans la capitale hongroise. Ses œuvres figurent dans la collection du Virginia Museum of Fine Arts et National Gallery of Art à Washington.

Au Musée Kiscell–Galerie Municipale en collaboration avec la Galerie Vintage de Budapest une trentaine de photos d’Anna Barna serons présentées, la plus part n’ayant jamais été exposée ni à l’ étranger ni en Hongrie. Outre de ses photos l’exposition inclut des documents qui font référence à sa vie et à sa relation avec sa cousine, la peintre Vera Braun dont les œuvres formeraient la deuxième partie de l’exposition.

Budapest 108. Kiscelli utca 1037 Budapest Budapest 1037 Óbuda hegyvidéke +36307007937 https://fovarosikeptar.hu/ https://www.facebook.com/fovarosikeptar.kiscellimuzeum Situé dans un ancien monastère de 18ème siecle, le Musée Kiscell – Galerie Municipale est une filiale du Musée d’histoire de Budapest, un établissement public appartenant à la capitale. La Galerie Municipale est une collection d’art plastique qui conserve quarante mille œuvres d’art. Accès le tram n° 17 de la place Széll Kálmán, tram n° 19 ou 41 de la place Batthyány. Arrêt « Hôpital Sainte-Marguerite » En bus :160, 260 ou 260A, arrêt Szent Margit Kórház; bus 165 arrêt Remetehegyi út

L’œuvre oubliée d’Anna Barna

©The André and Elizabeth Kertész Foundation