22ème balade du fromage mou

Nohant-en-Graçay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Randonnée autour du village, animations et fromagée géante

.

Nohant-en-Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 81 78 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk around the village, entertainment and giant cheese platter

L’événement 22ème balade du fromage mou Nohant-en-Graçay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON