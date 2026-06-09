Lavault-Sainte-Anne

22ème Festival Jazz au Fil du Cher

Pré de Chauvière Lavault-Sainte-Anne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-21

Après le succès de la 21ème édition, Jazz au Fil du Cher revient du 21 au 26 juillet 2026 pour sa 22ème édition.

Le festival se déroulera sur les communes de Villebret, Domérat, Montluçon et Lavault-Sainte-Anne.

.

Pré de Chauvière Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 40 42 assoadell.lsa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the success of its 21st edition, Jazz au Fil du Cher returns from July 21 to 26, 2026 for its 22nd edition.

The festival will take place in Villebret, Domérat, Montluçon and Lavault-Sainte-Anne.

L’événement 22ème Festival Jazz au Fil du Cher Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme