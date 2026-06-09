22ème Festival Jazz au Fil du Cher Lavault-Sainte-Anne
22ème Festival Jazz au Fil du Cher Lavault-Sainte-Anne dimanche 26 juillet 2026.
Lavault-Sainte-Anne
22ème Festival Jazz au Fil du Cher
Pré de Chauvière Lavault-Sainte-Anne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Après le succès de la 21ème édition, Jazz au Fil du Cher revient du 21 au 26 juillet 2026 pour sa 22ème édition.
Dacusta ouvrira la soirée dès 18h.
Feu d’artifice en fin de soirée !
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Pré de Chauvière Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 40 42 assoadel.isa@gmail.com
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English :
After the success of the 21st edition, Jazz au Fil du Cher returns from July 21 to 26, 2026 for its 22nd edition.
Dacusta will open the evening at 6pm.
Fireworks at the end of the evening!
L’événement 22ème Festival Jazz au Fil du Cher Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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